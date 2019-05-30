Печать наклеек сегодня является одной из наиболее популярных и востребованных типографских услуг. Полиграфический продукт нашел свое применение в самых разных сферах: в рекламе, торговле, дизайне помещений и зонировании рабочего пространства. Квадратные и круглые, большие и маленькие, контурные и объемные – все это вариации наклеек, которые готова вам предложить наша типография. Мы занимаемся изготовлением рекламной и сувенирной продукции на заказ. Если вы хотите заказать печать наклеек в Москве, наша типография к вашим услугам.

Как определиться с выбором продукции?

Перед тем как сделать заказ, советуем проконсультироваться с нашими менеджерами. Персонал типографии всегда готов помочь советом. От вас нужно только определиться с назначением продукции. От того, в каких целях будет использоваться наклейка, зависит ее вид. В некоторых случаях, может понадобиться несколько категорий стикеров. Для оформления товаров, например, лучше всего подойдут бумажные наклейки, тогда как вырубные стикеры станут сюрпризом для покупателей.

Печать наклеек в типографии может понадобиться для:

Привлечения внимания покупателей к различным предложениям (в торговых центрах, магазинах и т. д.).

Для брендирования легковых и грузовых машин (на стекло, цистерну, тент или капот).

Создания рабочей атмосферы в офисе (оклейка перегородок).

Внесения изменений в привычную обстановку (декоративные и интерьерные наклейки).

Оформления витрин и т. д.

Мы занимаемся печатью наклеек на заказ на любой тип поверхности: на стены (обои, краска), стекла, металлические конструкции, двери, пол и т. д. Также, у нас можно приобрести стикеры на бутылки, коробки и крафт-пакеты.

Наши методы

От назначения и вида продукции, зависит технология ее изготовления. Какие методы применяет наша типография?

Фирменные наклейки, размещаемые на бутылках и упаковках, создаются при помощи лазерного метода. Данная технология гарантирует качественный результат и возможность прочтения текста минимального шрифта. Печать наклеек лазером – это шанс получить яркое изображение и четкую надпись. В этом случае, готовая продукция размещается на той же подложке, что и надсечки.

Для рекламных наклеек, используемых в промоакциях, мы используем струйную печать. В основе метода – воссоздание цифрового изображения, путем перемещения чернил на подложку или бумагу. Струйная печать является более бюджетным вариантом, однако изображение получается менее качественным, чем при использовании лазера. Данный метод отлично подходит для изготовления сувенирной продукции. Стикеры создаются быстро и в большом количестве.

Если нужны стикеры для маркировки товаров, то мы предлагаем стандартный вариант их нарезки. Это значит, что у всех изделий будет общая подложка. Фирменные наклейки для промоакций или сувенирную продукцию мы советуем нарезать в качестве отдельных изделий. В том случае, если клиенту особенно важен внешний вид изделия, то ему лучше остановить свой выбор на полиграфической продукции с подложкой без полей, т. е. на вырубке по форме.

Несмотря на то, что методы, которые мы используем при изготовлении наклеек, гарантируют высокое качество, изделия для большей долговечности нуждаются в дополнительном покрытии. Мы рекомендуем заламинировать наклейки: так они станут более устойчивы к прямым солнечным лучам, влаге и другим внешним факторам.

При производстве наклеек на заказ, мы предлагаем 2 типа ламинирования:

Глянцевая ламинация отлично подойдет для изготовления ярких изделий. Дополнительное покрытие сделает цвета более насыщенными и сохранит четкость изображения на более длительный срок.

Матовая ламинация больше подходит для продукции, в палитре которой доминируют пастельные тона. Данный тип покрытия помогает избежать появления на наклейках бликов.

В том случае, если продукция будет использоваться активно и постоянно (например, стикеры для телефона или монитора), мы советуем выбрать лазерный способ и ламинацию.

Стикерпаки

Если нужна печать наклеек в большом количестве, то советуем обратить внимание на еще одну услугу нашей типографии – изготовление стикерпаков. На обрезанном листе пленки или бумаги мы размещаем сразу несколько наклеек. Стикеры при этом, как и в случае одиночных изделий, могут иметь самые разные размеры и формы.

Стикерпаки отличаются друг от друга оформлением или типом самоклеющейся основы. Это может быть бумага или пленка. Виниловые стикеры отлично подходят для активного пользования. Они не потускнеют, не выцветут и не потеряют четкость даже на ярком солнце или при контакте с водой.

Изготовление стикерпаков также осуществляется при помощи лазера или методом струйной печати. Выбор техники зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться продукция, и от финансовых возможностей клиентов. Для улучшения качественных характеристик пакет стикеров, рекомендуется заламинировать.

Наши преимущества

Сегодня печать наклеек на заказ может предложить вам большое количество типографий. Почему стоит остановить свой выбор на нашей компании?

Мы занимаемся изготовлением наклеек с QR-кодами и штрихкодами. Благодаря этому производители могут закодировать большее количество информации о своей продукции и увеличить рост продаж.

Мы готовы взяться за заказ любой сложности. Изготавливаем самоклеящиеся наклейки, виниловые, прозрачные, ламинированные, перфорированные и другие. Также у нас можно заказать стикеры на любой тип поверхности.

При изготовлении полиграфической продукции мы используем только качественные материалы и лучшее оборудование для печати. Благодаря этому, наклейки не стираются даже при контакте с водой и под воздействием ультрафиолета. Строгий контроль над каждым этапом производства, исключает брак.

У нас можно заказать услугу по созданию наклеек при помощи ультрафиолетовой печати. Это сравнительно новый метод изготовления полиграфической продукции, гарантирующий качественное отображение оттенков.

У нас можно заказать наклейки со своим дизайном в типографии. Для этого, вам нужно прислать нам на почту файл с вашим макетом. На официальном сайте нашей компании указан полный перечень требований, предъявляемых к эскизу. Также вы можете выбрать готовый товар из нашего ассортимента.

Мы используем экологически чистые материалы и краски. Отсутствие запахов делает возможным размещение наклеек в помещении любого типа. Наши изделия можно использовать для декорирования детской комнаты.

Гарантируем быструю обратную связь и качественное обслуживание. Обработка заказов надежной электронной системой исключает организационные ошибки.

У нас можно также заказать дополнительные услуги: доставку по Москве или поштучную резку. Специализация нашей типографии – срочная печать наклеек по доступной цене. Мы можем изготовить стикер за 1 день. Обращайтесь к нам, если вам нужна качественная и оригинальная продукция. Гарантируем: вы не разочаруетесь.

Немецкая пленка

Метраж Цена за 1 м2 Качество печати Монтаж

цена за 1 м2 до 10 м2 1550 720, 1440 dpi от 790 11-30 м2 1250 720, 1440 dpi от 730 31-50 м2 1000 720, 1440 dpi от 690 от 51 м2 850 720, 1440 dpi от 600

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