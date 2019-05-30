Печать наклеек сегодня является одной из наиболее популярных и востребованных типографских услуг. Полиграфический продукт нашел свое применение в самых разных сферах: в рекламе, торговле, дизайне помещений и зонировании рабочего пространства. Квадратные и круглые, большие и маленькие, контурные и объемные – все это вариации наклеек, которые готова вам предложить наша типография. Мы занимаемся изготовлением рекламной и сувенирной продукции на заказ. Если вы хотите заказать печать наклеек в Москве, наша типография к вашим услугам.
Перед тем как сделать заказ, советуем проконсультироваться с нашими менеджерами. Персонал типографии всегда готов помочь советом. От вас нужно только определиться с назначением продукции. От того, в каких целях будет использоваться наклейка, зависит ее вид. В некоторых случаях, может понадобиться несколько категорий стикеров. Для оформления товаров, например, лучше всего подойдут бумажные наклейки, тогда как вырубные стикеры станут сюрпризом для покупателей.
Печать наклеек в типографии может понадобиться для:
Мы занимаемся печатью наклеек на заказ на любой тип поверхности: на стены (обои, краска), стекла, металлические конструкции, двери, пол и т. д. Также, у нас можно приобрести стикеры на бутылки, коробки и крафт-пакеты.
От назначения и вида продукции, зависит технология ее изготовления. Какие методы применяет наша типография?
Если нужны стикеры для маркировки товаров, то мы предлагаем стандартный вариант их нарезки. Это значит, что у всех изделий будет общая подложка. Фирменные наклейки для промоакций или сувенирную продукцию мы советуем нарезать в качестве отдельных изделий. В том случае, если клиенту особенно важен внешний вид изделия, то ему лучше остановить свой выбор на полиграфической продукции с подложкой без полей, т. е. на вырубке по форме.
Несмотря на то, что методы, которые мы используем при изготовлении наклеек, гарантируют высокое качество, изделия для большей долговечности нуждаются в дополнительном покрытии. Мы рекомендуем заламинировать наклейки: так они станут более устойчивы к прямым солнечным лучам, влаге и другим внешним факторам.
При производстве наклеек на заказ, мы предлагаем 2 типа ламинирования:
В том случае, если продукция будет использоваться активно и постоянно (например, стикеры для телефона или монитора), мы советуем выбрать лазерный способ и ламинацию.
Если нужна печать наклеек в большом количестве, то советуем обратить внимание на еще одну услугу нашей типографии – изготовление стикерпаков. На обрезанном листе пленки или бумаги мы размещаем сразу несколько наклеек. Стикеры при этом, как и в случае одиночных изделий, могут иметь самые разные размеры и формы.
Стикерпаки отличаются друг от друга оформлением или типом самоклеющейся основы. Это может быть бумага или пленка. Виниловые стикеры отлично подходят для активного пользования. Они не потускнеют, не выцветут и не потеряют четкость даже на ярком солнце или при контакте с водой.
Изготовление стикерпаков также осуществляется при помощи лазера или методом струйной печати. Выбор техники зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться продукция, и от финансовых возможностей клиентов. Для улучшения качественных характеристик пакет стикеров, рекомендуется заламинировать.
Сегодня печать наклеек на заказ может предложить вам большое количество типографий. Почему стоит остановить свой выбор на нашей компании?
Гарантируем быструю обратную связь и качественное обслуживание. Обработка заказов надежной электронной системой исключает организационные ошибки.
У нас можно также заказать дополнительные услуги: доставку по Москве или поштучную резку. Специализация нашей типографии – срочная печать наклеек по доступной цене. Мы можем изготовить стикер за 1 день. Обращайтесь к нам, если вам нужна качественная и оригинальная продукция. Гарантируем: вы не разочаруетесь.
|Метраж
|Цена за 1 м2
|Качество печати
|Монтаж
цена за 1 м2
|до 10 м2
|1550
|720, 1440 dpi
|от 790
|11-30 м2
|1250
|720, 1440 dpi
|от 730
|31-50 м2
|1000
|720, 1440 dpi
|от 690
|от 51 м2
|850
|720, 1440 dpi
|от 600
|Метраж
|Цена за 1 м2
|Качество печати
|Монтаж
цена за 1 м2
|до 10 м2
|1250
|720, 1440 dpi
|от 790
|11-30 м2
|1000
|720, 1440 dpi
|от 730
|31-50 м2
|875
|720, 1440 dpi
|от 690
|от 51 м2
|750
|720, 1440 dpi
|от 600